Лукашенко заявил, что не собирается отменять парад Победы

Политик подчеркнул, что огромное количество людей ждут, что мероприятие состоится.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с агентством Sputnik. Он заявил, что долго думал о том, проводить ли Парад Победы, ведь в мире пандемия коронавируса. Но политик пришел к выводу, что не может отменить мероприятие, так как люди его ждут. Он подчеркнул, что это «эмоциональная, глубоко идеологическая вещь». Также Лукашенко напомнил, что тысячи участников войны не задумывались о вирусах и прочих болезнях, когда сражались на поле боя.

«Умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались»,

— добавил глава Беларуси.

Лукашенко, подытоживая, попросил никого никуда не тащить – пускай на Парад идут те, кто этого действительно хочет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в День Победы в России пройдут авиапарады. Насладиться шоу смогут жители Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова и Калининграда.