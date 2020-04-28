В День Победы в России пройдут авиапарады

Предположительно, шоу смогут посмотреть жители 12 городов.
Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем пишут «Известия», ссылаясь на командующего войсками Западного военного округа Александра Журавлева. Он отметил, что в День Победы авиапарады готовятся в 12 городах России. Насладиться шоу смогут жители Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова и Калининграда. В парадах примут участие истребители, бомбардировщики, вертолеты и ударные самолеты – в общей сложности более сотни единиц техники.
Несмотря на то, что Москвы в списке нет, решение о проведении авиапарада там также принято. Другие СМИ уверяют, что мероприятия могут пройти еще в нескольких регионах.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что военнослужащих, участвующих в репетициях Парада Победы, отправят на карантин.