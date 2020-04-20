Военнослужащих, участвующих в репетициях Парада Победы, отправят на карантин

Из-за переноса мероприятия, участники парадных расчетов вернутся в свои места пребывания из подмосковного полигона в Алабино. Из-за соображений безопасности все служащие будут находиться на карантине в течение 14 дней. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Минобороны РФ.

Также, было подчеркнуло, что весь транспорт, на котором возвращаются участники репетиций, будет продезинфицирован во избежании распространения COVID-19.

Техника, участвующая в репетиция Парада Победы сейчас находится в общевойсковом соединении ЗВО.

Напомним, президент России Владимир Путин недавно принял решение о переносе Парада Победы и «Бессмертного полка». В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, организация мероприятий может нести большие риски. Поэтому, лучше подождать, снижения активности коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле решили перенести Парад Победы.