В Кремле решили перенести Парад Победы

С датой пока что не определились. Все делается ради сохранения здоровья граждан.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Обо всем сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники. В Кремле решили перенести парад, приуроченный к 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Издание уверяет, что президент России Владимир Путин уже выступил с соответствующим заявлением. Он выразил надежду, что парад состоится в июне. Ожидается, что россияне услышат официальную информацию после заседания Совета Безопасности России.

Уже сейчас ясно, что коронавирус будет вносить свои коррективы в проведение парада. На данный момент в стране зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге может состояться Парад Победы. В ЗВО отметили, что к мероприятию готовятся 30 самолетов и вертолетов.