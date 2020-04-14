В Петербурге может состояться Парад Победы

В Петербурге может состояться Парад Победы
Парад Победы может состояться. Фото: unsplash

В ЗВО отметили, что к мероприятию готовятся 30 самолетов и вертолетов.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе Западного военного округа. В Санкт-Петербурге, несмотря на введенный режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса, продолжают готовиться к Параду Победы. В нем собираются принять участие 30 самолетов и вертолетов.

«В воздушной части Парада Победы будет задействовано свыше 30 единиц новейших самолётов и вертолётов, поступивших на вооружение Ленинградской армии ВВС и ПВО»,

— говорится в заявлении.

Таким образом, вполне возможно, что петербуржцы смогут посмотреть на Парад Победы. Все зависит от ситуации с заболевшими и решения властей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Парад Победы могут перенести на осень. Второй вариант — проведение парада Победы 9 мая без зрителей.

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