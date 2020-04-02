Парад Победы могут перенести на осень

Власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы из-за ситуации с коронавирусом.

Первый вариант предусматривает возможность переноса мероприятия на осень и проведение его в полноформатном режиме, сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны и Кремле. В таком случае парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны.

Второй вариант — проведение парада Победы 9 мая без зрителей.

Также рассматривается перенос мероприятия на начало ноября.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих массовых мероприятий.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 937 117 человек. Скончались 47 266, при этом 195 143 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 777 человек, умерли 28. При этом 190 пациентов вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в масштабном мероприятии 9 мая по Дворцовой площади пройдут почти 5 тысяч военнослужащих, в их числе — суворовцы и юнармейцы.