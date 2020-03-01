На параде Победы 9 мая по Дворцовой площади пройдут 5 тысяч военных

Участников парада ждут как дневные, так и ночные репетиции. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Участников парада ждут как дневные, так и ночные репетиции. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В петербургском параде Победы, который состоится на Дворцовой площади 9 мая, примут участие 4800 военнослужащих.

Будущие участники парада уже начали подготовку к торжественному мероприятию, посвященному 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Подробности о количестве военных сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Помимо военнослужащих, по Дворцовой пройдут кадеты и сотрудники силовых ведомств.

Суворовцы и юнармейцы, которые также входят в число участников парада, вместе с остальными военнослужащими, уже приступили к отработке строевых приемов. Уже через месяц, в начале апреля, начнутся общие репетиции на базе аэродрома, а затем и на Дворцовой площади.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к 75-летию Победы в Санкт-Петербурге откроются три новых музея.