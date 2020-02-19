Они будут воссозданы на базе фондов Военно-медицинского музея.
Всего будет открыто три учреждения — Музей локальных войн и вооруженных конфликтов, Музей медицинской службы Красной Армии и Музей памяти жертв нацизма.
Первым же откроет свои двери Музей памяти жертв нацизма. Свою работу он начнёт 26 февраля. Там будут представлены предметы из Освенцима и остальных концлагерей, личные вещи военнопленных. Помимо этого, там будут представлены материалы Нюрнбергского процесса, и прочие документы того времени. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на директора Военно-медицинского музей Анатолия Будко.
Также, музей будет участвовать в открытиях выставок, посвященных великой Победе. Например, в открытие выставки, которая будет посвящена подвигу медицинских работников времен Великой Отечественной войны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители России хотят отмечать День Победы иначе.