В Петербурге к 75-летнему юбилею Победы откроются новые музеи

Они будут воссозданы на базе фондов Военно-медицинского музея.

Всего будет открыто три учреждения — Музей локальных войн и вооруженных конфликтов, Музей медицинской службы Красной Армии и Музей памяти жертв нацизма.

Первым же откроет свои двери Музей памяти жертв нацизма. Свою работу он начнёт 26 февраля. Там будут представлены предметы из Освенцима и остальных концлагерей, личные вещи военнопленных. Помимо этого, там будут представлены материалы Нюрнбергского процесса, и прочие документы того времени. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на директора Военно-медицинского музей Анатолия Будко.

Также, музей будет участвовать в открытиях выставок, посвященных великой Победе. Например, в открытие выставки, которая будет посвящена подвигу медицинских работников времен Великой Отечественной войны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители России хотят отмечать День Победы иначе.