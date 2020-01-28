Жители России хотят отмечать День Победы иначе

Один из респондентов заявил, что ему не нравится, что символом праздника — георгиевскими ленточками — украшают даже бутылки с водкой. Фото: pixabay.com

Один из респондентов заявил, что ему не нравится, что символом праздника — георгиевскими ленточками — украшают даже бутылки с водкой. Фото: pixabay.com

Согласно опросу Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ, россияне хотят отмечать праздник Победы с меньшей долей милитаризма и помпезности.

При этом непосредственно праздник по-прежнему остается одним из главных событий года для жителей Российской Федерации. Россиян расстраивает лишь формат, в котором отмечают победу в Великой Отечественной войне. По информации «Коммерсанта», гражданам не нравится усиленный милитаризм и пафос мероприятий, посвященных этому дню.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что не все россияне знают название праздников, многие ориентируются лишь по дате. Также, некоторым участникам опроса праздники оказались важны лишь как возможность дополнительного выходного.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Владимира Зелинского, одним из виновников начала Второй Мировой войны является СССР.