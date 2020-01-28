Зеленский считает СССР причастным к развязыванию Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу заявил, что Советский Союз является одним из виновников Второй мировой войны.

По мнению главы украинского государства, поляки были первыми, кто стал жертвой сговора тоталитарных режимов. Это стало одной из причин начала Второй мировой войны. Об этом Зеленский сказал на брифинге во вторник, 28 января, который транслировал телеканал Newsone.

Упоминая об освобождении концлагеря «Аушвиц» на территории Польши, президент Украины не упомянул роли советских солдат, рассказав лишь об украинских военных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в последнее время Польша активно пытается возложить ответственность за Вторую мировую на СССР. Так, освобождение Варшавы советскими войсками в 1945 году министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал «принесением нового коммунистического плена».