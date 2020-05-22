В Ленобласти еще 54 человека заразились коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки выявлено 54 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в пятницу, 22 мая.

Общее число зараженных в регионе достигло 2 тыс. 323.

С начала пандемии в области скончались 8 зараженных коронавирусом. Новых смертей среди пациентов не зарегистрировано. Выздоровели за весь период 898 пациентов, прирост за последние сутки составил 53.

В России к 22 мая подтверждено более 326 тыс. случаев коронавируса (+ 8 тыс. 894 за последние сутки). Скончались за весь период по официальным данным 3 тыс. 249 человек. Выздоровели более 99 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зарегистрировали 389 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в городе заболели 12 тыс. 592 человека.