В России выявлено еще 8,9 тысяч случаев заражения COVID-19

Ежедневное количество новых случаев в России уменьшается, но все еще остается критическим. Фото: pixabay.com

Ежедневное количество новых случаев в России уменьшается, но все еще остается критическим. Фото: pixabay.com

За последние сутки в России зарегистрировано 8 894 новых пациента с коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны.

При этом стабильно более чем у 40% болезнь не имеет клинических проявлений. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на территории РФ с начала пандемии составляет 326 448 человек. Кроме того, по состоянию на 22 мая побиты все рекорды по смертности: от COVID-19 погибло 150 человек, половина из которых — в Москве, передает оперштаб страны. Количество жертв опасной инфекции возросло до 3 249 пациентов.

К счастью, статистика по выздоравливающим также растет. За последний день выписано из больниц более 7 тысяч человек. Всего с момента начала эпидемии в России вылечилось 99 825 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге выявлено еще 389 случаев заражения коронавирусной инфекцией.