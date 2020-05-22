Подростки стали чаще заражаться коронавирусом в России

В России растет заболеваемость коронавирусом среди подростков 15-17 лет. Об этом сообщил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Это говорит о том, что именно эта категория детей менее всего соблюдает режим самоизоляции», — уточнил он в ходе онлайн-совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

По словам Горелова, у 78% детей отмечаются легкие и средне-тяжелые формы коронавирусной инфекции.

В России к 22 мая подтверждено более 326 тыс. случаев коронавируса. Скончались с начала пандемии по официальным данным 3 тыс. 249 человек. Выздоровели более 99 тыс. пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин ожидает новую волну коронавируса с октября по ноябрь 2020 года.