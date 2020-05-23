В Минздраве оценили мощность второй волны Covid-19

Вторая волна коронавируса в России будет слабее первой. Такое заявление сделал главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова.

По ее словам, к наступлению второй волны пандемии большая часть граждан получит иммунитет к заболеванию, а сама инфекция ослабнет.

В интервью «Парламентской газете» специалист подчеркнула, что предполагаются небольшие подъемы инфицирования. И добавила, что Cоvid-19 больше не вызовет такой волны, как сейчас.

Малинникова также отметила важность определения антител к вирусу у россиян при подготовке ко второй волне заболевания.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты МЧС РФ продезинфицировали более двух тысяч образовательных и лечебных учреждений с начала апреля.