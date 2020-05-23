МЧС продезинфицировало более двух тысяч образовательных и лечебных учреждений с начала апреля

Для обработки помещений использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Фото: ozd.rzd.ru

Для обработки помещений использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Фото: ozd.rzd.ru

В период сложной ситуации с коронавирусом нового типа сотрудники МЧС активно проводят санитарную обработку лечебных учреждений и объектов соцобслуживания.

Так, с начала апреля специалисты МЧС России полностью обработали более 1,8 тыс. медицинских и свыше тысячи образовательных учреждений на фоне пандемии. А также продезинфицировали порядка 23,3 тыс. зданий транспортной инфраструктуры и 6 тыс. объектов соцобслуживания.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы министерства, специалисты обработали свыше 4,5 тыс. километров дорог. Кроме того, санитарной обработке подверглись более 47,5 тыс. единиц техники, из которых примерно 29,4 тысячи принадлежат МЧС.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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