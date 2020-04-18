В МЧС рассказали, какие респираторы носить при коронавирусе

При наличии симптомов коронавируса МЧС рекомендует носить респираторы без клапана выдоха, также известные как фильтрующие полумаски. Класс их защиты при этом должен быть FFP1, FFP2 и FFP3.

В исключительных случаях допускается ношение одноразовых медицинских масок. Они помогают локализовать выделенную при кашле или чихании слизь на внутренней поверхности маски и предотвратить её попадание во внешнюю среду, сообщается в рекомендациях МЧС на сайте стопкоронавирус.рф.

При контакте с больным, у которого имеются симптомы коронавируса, необходимо применять респираторы класса защиты FFP3, а также надевать защитные очки. Эффективность данного респиратора до 99% очистки от аэрозоля.

В случае возможного контакта с потенциально больным в МЧС рекомендуют выбирать респираторы классов защиты FFP2 и FFP3, а также защитные очки. Наличие клапана на респираторе в этом случае допускается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты МЧС рекомендовали отказаться от ношения масок на улице.