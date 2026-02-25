Игрок «Кристалла» Гаспарян рассказала о матче с командой из Нижнего Новгорода

Защитница «Кристалла» и сборной России Татьяна Гаспарян рассказала о подготовке к «Финалу четырех» Кубка России. По ее словам, игра в родных стенах дает серьезное преимущество, но и повышает ответственность.

В ближайшие выходные в спорткомплексе Nova Arena на территории Санкт-Петербурга состоится «Финал четырех» Кубка России по футзалу среди женских команд.

Гаспарян родом из Анапы и призналась, что до сих пор не привыкла к петербургской погоде. В большом футболе она действовала как центральный защитник и опорный полузащитник. В футзале тренер требует универсализма, но спортсменка со временем осознала, что остается игроком оборонительного плана.

В беседе с «Петербургском дневником» Гаспарян подчеркнула, что «Кристалл» создавали для побед во всех турнирах. Ей нравится выступать без права на ошибку, иначе профессиональный спорт теряет смысл. Главным соперником за титулы считает «Норманочку» из Нижнего Новгорода. Противостояние длится четыре года, включая период игры за «Аврору». Оба клуба составляют основу сборной страны.

В полуфинале Кубка России 28 февраля «Кристалл» встретится с «Норманочкой». Гаспарян считает игру в родных стенах серьезным преимуществом. По ее словам, не нужно тратить силы на переезд и привыкать к залу. Однако это накладывает дополнительную ответственность перед руководством и болельщиками.