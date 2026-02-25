В Петербурге оценили итоги запуска нового автобусного парка на Гаражном проезде

В Санкт-Петербурге подвели итоги первого месяца работы нового филиала автобусного предприятия на Гаражном проезде.

Площадка была создана в рамках развития коммерческих перевозок и призвана обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания, сообщили в пресс-службе Национальной транспортной ассоциации.

Новый парк стал частью обновления системы пассажирских перевозок, которое началось в 2022 году с запуском Новой модели транспортного обслуживания. С этого момента городской транспорт переходит на современные стандарты работы.

Главный инженер по эксплуатации зданий филиала Константин Осьмеркин рассказал об оснащении парка. По его словам, территорию оборудовали современной техникой и организовали с учетом транспортной логистики. Покрытие выполнили качественно обустроили профильные зоны включая ремонтный блок и медкабинет. Все соответствует актуальным требованиям.

Начальник ремонтного производства Павел Гончаров сообщил о создании 15 рабочих постов. В подразделении установили подъемники и оборудовали отдельный бокс для оперативных работ. Для сотрудников предусмотрели бытовые помещения. По словам Гончарова, такие условия позволяют наладить бесперебойную работу.

Водитель маршрута № 596А Александр Сушков положительно оценил переезд на новую площадку. Он отметил, что современные и чистые помещения создают комфортную рабочую атмосферу.

Напомним, что транспортная реформа реализуется в рамках программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга». Как сообщил на прямой линии в январе 2026 года вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, особое внимание в ней уделяется развитию метро, городской электрички и скоростного трамвая.