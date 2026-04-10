Полицейские задержали трех мошенников за кражу 3,1 млн рублей у пенсионера

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали в Самарской области подозреваемых в серии мошенничеств через Интернет. Злоумышленники похитили у одного пенсионера больше трех миллионов рублей.

Во время служебной командировки в Самарской области правоохранители задержали троих подозреваемых в серии мошенничеств. В поле зрения полицейских оказался судимый 28-летний местный житель и две его сообщницы в возрасте 30 и 31 года. По предварительным данным, злоумышленники находили объявления о ремонте, аренде или перевозках. Затем они звонили авторам, представляясь клиентами или заказчиками.

В разговоре подозреваемые обманывали людей. Они просили внести предоплату, подтвердить бронь или гарантировать сделку. Так жертвы переводили деньги на чужие счета или номера телефонов. Иногда мошенники имитировали деловое общение или подменяли реквизиты.

Одной из жертв стал пенсионер. Он перевел злоумышленникам 3,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. При обысках полицейские нашли 13 мобильных телефонов, ноутбук, планшет, сим-карты и восемь банковских карт. На данный момент правоохранители ищут других возможных соучастников и проверяет подозреваемых на причастность к другим преступлениям.