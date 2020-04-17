Спасатели советуют не носить маски на улице

Специалисты МЧС России рекомендовали отказать от ношения защитных масок на улице и «дышать свежим воздухом».

Как сообщает ТАСС, в ведомстве назвали бессмысленным ношение масок на улице. Спасатели заявляют, что маску необходимо надевать в общественных местах и при контактировании с зараженными или людьми, имеющими симптомы заболевания.

В МЧС также отметили, что разницы между внутренней и наружной сторон нет, и нет разницы, какой стороной внутрь ее носить. Самое главное — чтобы она плотно закрывала дыхательные пути.

Для того, чтобы обезопасить себя от коронавируса, специалисты рекомендовали менять маски как можно чаще и регулярно мыть руки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице. Необходимо, чтобы маски были трехслойными, менять их нужно каждые 4-6 часов.