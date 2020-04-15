Аптекам разрешат продавать тканевые маски

Речь идет о многоразовых масках из трех слоев, которую нужно менять каждый 4-6 часов.

Об этом стало известно 15 апреля. Обо всем сообщили в Минпромторге РФ. Аптекам разрешат продавать многоразовые тканевые маски, их могут распространять и предприниматели, у которых есть соответствующая лицензия. Их изготавливают из текстильных материалов, трикотажа и нетканого материала. Необходимо, чтобы маски были трехслойными, менять их нужно каждые 4-6 часов. После использования маску нужно постирать и погладить, тогда они безопасны и пригодны для повторного ношения.

Напоминаем, что эксперты говорят о том, что тканевые маски не так эффективны, как респираторы и медицинские, но в ситуации дефицита тоже подойдут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав Финляндии не рекомендует носить тканевые маски. Как сообщает служба новостей Yle, по словам начальника канцелярии министерства Кирси Вархила, тканевые маски могут усугубить проблемы со здоровьем у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.