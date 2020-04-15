Минздрав Финляндии не рекомендует носить тканевые маски

Минздрав Финляндии не рекомендует носить тканевые маски
Маска. Фото: pixabay

В Министерстве здравоохранения и социального обеспечения Финляндии Вархила рекомендовали населению отказаться от использования тканевых масок в общественных местах.

Как сообщает служба новостей Yle, по словам начальника канцелярии министерства Кирси Вархила, тканевые маски могут усугубить проблемы со здоровьем у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее глава финского Минздрава Маркку Тервахаута, наоборот, рекомендовал ность маски в местах массового скопления людей.

Высокопоставленный чиновник Минздрава высказалась, что ведомство пока не меняет рекомендации, а глава министерства лишь высказал свое личное мнение.

«Ведомство трудового здравоохранения выдало предупреждающие сигналы и советы относительно использования тканевых масок для людей с хроническими заболеваниями» — заявила чиновник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ заявили, что маски могут быть опасны.

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Минздрав Финляндии не рекомендует носить тканевые маски