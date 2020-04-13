В ВОЗ заявили, что маски могут быть опасны

Россиян просят не забывать о других мерах предосторожности.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире канала «Россия-1». Он заявил, что если граждане будут носить только медицинскую маску и больше ничего не делать, чтобы не заразиться коронавирусом, то шансы заболеть высоки. Эксперт считает, что многие люди, надевая средства защиты, забывают об осторожности. Но нужно еще мыть руки и соблюдать дистанцию с другими людьми, чтобы меры были эффективны.

Вуйнович отметил, что маску нужно носить только два часа. После она становится источником инфекции. Эксперт напомнил, что маски не нужны, если человек находится вдали от других.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что медицинская маска станет элементом одежды. Причиной возможного изменения роли медицинской маски станет тот факт, что коронавирусная инфекция никуда не исчезнет.