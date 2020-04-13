ВОЗ: медицинская маска станет элементом одежды

ВОЗ: медицинская маска станет элементом одежды
Защищаться, вернувшись к обычной жизни, человечеству все равно придется. Фото: pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Давид Набарро считает, что в скором времени, вполне возможно, маски или другие средства защиты лица станут элементом повседневности.

Причиной возможного изменения роли медицинской маски станет тот факт, что коронавирусная инфекция никуда не исчезнет. Ко всему прочему, остается неясным, вырабатывается ли иммунитет у тех, кто перенес заболевание, и сколько времени потребуется на разработку вакцины.

Таким образом, даже если человечество в скором времени вернется к обычной жизни, — которая, тем не менее, вряд ли станет прежней, — маски прочно войдут в новый обиход.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские исследователи выяснили, при каких условиях повышается риск летального исхода у заболевших коронавирусом COVID-19.

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