Ученые Петербурга рассказали, кто умирает от коронавируса чаще всего

Тяжелое течение болезни в результате инфицирования коронавирусом напрямую связано с уровнем ферритина в организме больного.

Увеличение количества данного белкового комплекса, названное гиперферритинемией, запускает процесс объединения специальных сигнальных молекул, что приводит к осложнениям и смерти. При данных условиях, выживаемость составляет лишь 50%. Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ с ссылкой на основателя и руководителя Центра аутоиммунных заболеваний имени Заблудовича Иегуда Шенфельд.

Ферритин является внутриклеточным депо для железа в организме. В случае его нехватки, у человека начинается анемия. Если же ферритина в избытке, то это означает, что здоровье может быть под угрозой из-за проникновения в организм вирусов и бактерий. Помимо этого, повышенный уровень может фиксироваться в случае генетических мутаций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики первыми протестируются на антитела к коронавирусу.