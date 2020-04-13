Медики первыми протестируются на антитела к коронавирусу

Медики первыми протестируются на антитела к коронавирусу
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросам, связанным с коронавирусом. Скриншот.

Москва первой из регионов России получит тесты, позволяющие выявить антитела к коронавирусу. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе видеосовещания под руководством президента РФ Владимира Путина в понедельник, 13 апреля.

«В первую очередь такие тест-системы сегодня поступят в город Москву и будут использованы для тестирования медицинских работников для того, чтобы понять, кто из них переболел, а кто не переболел», — сообщила Голикова.

Отечественные тесты на выявление антител к коронавирусу были зарегистрированы на прошлой неделе. Система прошла все необходимые технические и клинические испытания. Разработана она была учеными из новосибирского центра «Вектор».

Задача тест-системы — выявлять переболевших коронавирусом, изучать популяционный иммунитет и оценивать эффективность разрабатываемых вакцин он COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 антитела коронавирус медики москва татьяна голикова тест на антитела
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Институт в Петербурге погасил задолженность по зарплате после вмешательства ...
Российские автозаводы массово возвращаются к работе
Ученые Петербурга рассказали, кто умирает от коронавируса чаще всего
В России подготовят почти 100 тысяч коек для зараженных COVID-19
Медики первыми протестируются на антитела к коронавирусу
Голикова: в Москве и Подмосковье к следующей неделе увеличится количество ...
Сервисы доставки еды получат поддержку по поручению Путина
Путин заявил о возможном привлечении средств Минобороны для борьбы с COVID-19