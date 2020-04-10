В России зарегистрирована тест-система на выявление антител к коронавирусу

Государственный научный центр «Вектор» разработал тест-систему, позволяющую выявить антитела к коронавирусной инфекции.

Разработка «Вектора» успешно прошла все испытания и получила бессрочное удостоверение. Информация об этом в пятницу, 10 апреля, была озвучена пресс-службой Роспотребнадзора. Тест-система позволит отслеживать тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, а значит, изучать формирование иммунитета к болезни.

Кроме того, тест-система даст возможность оценки эффективности вакцин против коронавируса, над разработкой которых сейчас бьются многие исследователи. Отметим, что на сегодняшний день в России 11 917 зараженных COVID-19, еще 94 человека погибли, 800 пациентов успешно вылечились.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главврач Центра профилактики и борьбы со СПИДом в Ленобласти объяснил, почему лечить коронавирус можно препаратами для борьбы с ВИЧ и СПИД.