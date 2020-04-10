Главврач Центра профилактики СПИДа в Ленобласти дал советы по коронавирусу

Препараты для борьбы с ВИЧ и СПИД на пациентах с COVID-19 в Ленобласти не используются. Фото: pixabay.com

Препараты для борьбы с ВИЧ и СПИД на пациентах с COVID-19 в Ленобласти не используются. Фото: pixabay.com

Главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом в Ленинградской области Алексей Ковалев дал населению советы по коронавирусной инфекции.

Он рассказал, что медицинские препараты, которые используются при терапии ВИЧ и СПИД, актуальны и для лечения коронавируса COVID-19. Все дело в том, что в коронавирусной инфекции есть аналогичный фермент, который ингибируется этими лекарствами.

При этом инфекционист отметил, что на зараженных коронавирусом жителях Ленинградской области препараты для борьбы с ретро-вирусами не применялись. В регионе, как и в Петербурге, врачи используют противомалярийные медикаменты, которые хорошо зарекомендовали себя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по информации Минздрава, профилактическим средством в борьбе с COVID-19 может служить обыкновенная поваренная соль.