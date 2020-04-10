Соль: в Минздраве рассказали о средстве профилактики коронавируса, которое есть в каждом доме

Отметим, что соль является профилактическим, а не лечебным средством. Фото: pixabay.com

Отметим, что соль является профилактическим, а не лечебным средством. Фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения РФ внесли в официальный перечень средств, рекомендованных для профилактики коронавируса, поваренную соль.

С помощью простого ингредиента можно изготовить изотонический раствор, применяющийся для защиты слизистой оболочки носа. Раствор хлорида натрия поможет снизить количество бактериальных и вирусных возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе, COVID-19. Таким образом, можно предотвратить заражение коронавирусом.

Кроме того, в министерстве утвердили список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции лекарств. Сейчас в перечне шесть препаратов: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир в сочетании с ритонавиром, азитромицин в комбинации с гидроксихлорохином и препараты интерферонов.

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