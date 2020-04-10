«Многие умрут»: шведский врач озвучил мрачный прогноз на коронавирус

По словам шведского медика Ингве Густафсона, коронавирусная инфекция может стать причиной смерти стольких стариков, что это подорвет показатели средней продолжительности жизни.
Врач-геронтолог крайне обеспокоен сложившейся ситуацией и развитием коронавируса на территории Швеции. Он уверен, что в ближайшее время статистика продемонстрирует «ужасные цифры», поделился Густафсон прогнозами с изданием Aftonbladet в пятницу, 10 апреля.
По словам врача, дома престарелых становятся настоящим эпицентром распространения инфекции. Медик также с сожалением отмечает, что множества грядущих смертей можно было бы избежать. При этом шведское правительство по-прежнему не принимает строгих мер, чтобы ограничить распространение болезни.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по всему миру от коронавируса скончалось уже свыше 100 тысяч человек.