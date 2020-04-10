Число жертв коронавируса во всем мире достигло 100 тысяч человек

Число жертв коронавируса во всем мире достигло 100 тысяч человек
Ученые считают, что пандемия еще не достигла пика. Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция, вспышка которой началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года, продолжает стремительно распространяться по всему миру.

Несмотря на предпринимаемые карантинные и самоизоляционные меры, заболевает все больше людей. Пока неясно, достигла ли пандемия пика. Согласно актуальным данным американского Университета Хопкинса, который проводит статистические исследования и собирает данные по пациентам во всем мире, число погибших от COVID-19 достигло 100 тысяч человек.

Информацию приводит в пятницу, 10 апреля, агентство РИА Новости. Отметим, что в России за последние сутки зафиксировано 1786 новых случаев заражения коронавирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у сотрудницы медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Петербурге диагностировали коронавирус COVID-19.

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