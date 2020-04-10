У сотрудницы медцентра Алмазова выявили коронавирус и отправили лечиться домой

У сотрудницы медцентра Алмазова выявили коронавирус и отправили лечиться домой
У сотрудницы центра подтвердили коронавирус. Фото: pixabay

В Петербурге у одной из сотрудниц национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова выявили коронавирусную инфекцию.

Обо всем стало известно в пятницу, 10 апреля. Сотрудница проходит лечение на дому.

Как сообщили в пресс-службе центра, диагноз был подтвержден несколько дней назад.

В отделении, где работала инфицированная горожанка, продолжается плановое лечение кардиологической патологии различной степени тяжести у пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге составлено 300 протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Рассматривается возможность привлечения к уголовной ответственности.

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