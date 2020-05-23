В офисе банка в Москве мужчина захватил заложников

Неизвестный мужчина захватил заложников в офисе «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве. Он угрожает взорвать здание.
По предварительным данным, захвачено не менее пяти человек, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По другой информации, в здании находится шесть человек.
Как сообщает источник, неизвестный одет в черную куртку и спортивные штаны. Лицо его скрыто маской. Личность захватчика пока не установлена.
«В его руках желтый пакет, по его словам — со взрывным устройством внутри», — рассказал собеседник агентства.
Правоохранительные органы ведут переговоры с захватчиком. На месте работают представители всех оперативных служб. Выехал Спецотряд быстрого реагирования Росгвардии.
Движение транспорта в районе офиса банка перекрыто. Проезд запрещен по Верхней Сыромятнической от Земляного вала до Верхнего Суздальского переулка.