В офисе банка в Москве мужчина захватил заложников

Неизвестный захватил не менее 5 человек в офисе банка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Неизвестный захватил не менее 5 человек в офисе банка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Неизвестный мужчина захватил заложников в офисе «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве. Он угрожает взорвать здание.

По предварительным данным, захвачено не менее пяти человек, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По другой информации, в здании находится шесть человек.

Как сообщает источник, неизвестный одет в черную куртку и спортивные штаны. Лицо его скрыто маской. Личность захватчика пока не установлена.

«В его руках желтый пакет, по его словам — со взрывным устройством внутри», — рассказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы ведут переговоры с захватчиком. На месте работают представители всех оперативных служб. Выехал Спецотряд быстрого реагирования Росгвардии.

Движение транспорта в районе офиса банка перекрыто. Проезд запрещен по Верхней Сыромятнической от Земляного вала до Верхнего Суздальского переулка.