В Пулково отменили ряд международных и внутренних рейсов

Утром в воскресенье, 24 мая, в петербургском аэропорту отменили 18 рейсов.

Согласно информации с онлайн-табло воздушной гавани Петербурга Пулково, сегодня пассажиры не смогут улететь запланированными рейсами в Москву, Сочи, Анапу, Екатеринбург, Симферополь, Новосибирск, Архангельск, Красноярск, Череповец, Воронеж и Мурманск.

Среди авиаперевозчиков, отменивших сегодня рейсы, были S7, Red Wings, «Уральские авиалинии», «Северсталь».

Кроме того, в Пулково отменили два рейса в белорусский Минск и один — в молдовский Кишинев. Стоит отметить, что Россия приостановила международное авиасообщение еще в конце марта из-за коронавируса.

Сейчас в Россию могут летать только вывозные рейсы, возвращающие россиян из-за границы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково в субботу отменили 14 рейсов.