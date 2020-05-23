В Пулково в субботу отменили 14 рейсов

В Северной столице продолжают отменять рейсы на фоне угрозы распространения инфекции Covid-19.

Так, сегодня, 23 мая, из Пулково, в частности, не вылетят самолеты в Минск, Тегеран, Ашхабад и Шанхай. Пассажиры также не смогут отправиться в Калининград, Киров, Москву, Симферополь, Новосибирск, Екатеринбург и Воронеж.

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, изменения в расписание внесли авиакомпании «РусЛайн», «Уральские авиалинии», «Белавиа», S7, Red Wings и другие. Все же по большему количеству направлений самолеты совершат вылет из аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково проверили здоровье декоративных аквариумных рыб и птиц. Ветеринарный контроль за день прошли 200 рыбок и 40 птиц. В результате сотрудники ведомства приняли решение о выпуске грузов. Животные полетели из Санкт-Петербурга в один из зоомагазинов Магадана.