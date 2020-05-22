В Пулково проверили здоровье аквариумных рыбок

Ветеринары осмотрели декоративных рыб и птиц в аэропорту, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону.

За один день в грузовом терминале петербургского аэропорта Пулково ветеринарный контроль прошли 200 декоративных аквариумных рыбок и 40 птиц.

Ветеринарный контроль «живого груза» не выявил каких-либо нарушений. Инспекторы Управления Россельхознадзора убедились, что животные транспортируются в надлежащих условиях и с корректно оформленными документами на них. В результате сотрудники ведомства приняли решение о выпуске грузов.

Животные полетели из Петербурга в один из зоомагазинов Магадана.

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