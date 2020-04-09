Прибывшую в Петербург львицу Киару отправили на карантин

Львица Киара, прибывшая в центр помощи диким животным «Велес» в Петербурге, отправлена на карантин. Хищница не может контактировать с людьми, другими животными и своими сородичами.

Прогулки Киары в условиях карантина ограничены, но зато питание она получает сполна. В «Велес» львица прибыла в истощенном состоянии: её эксплуатировали в цирке, заставляли танцевать за еду и фотографироваться с туристами в Сочи.

«По возрасту положено кормить раз в день, но мы кормим два мелкими порциями, потому что её надо откормить. Вода в постоянном доступе, витамины и минералы по дозировке», — рассказали gazeta.spb.ru представители центра «Велес».

По паспорту Киаре 9 месяцев, вес её при этом всего 22,5 кг. Для сравнения, львица Эльза из «Велеса» в свои 2,5 месяца уже достигла 33 кг.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, информация о Киаре поступила в «Велес» после того, как объявление о её продаже было размещено на «Авито». Хищницу продавали за 150 тыс. рублей. Сейчас Киара находится в Петербурге, но пока не выкуплена у владельца. Хозяин готов отдать львицу за 60 тыс. рублей. Сбор средств на выкуп хищницы ведется.