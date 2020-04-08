Истощенную львицу Киару доставили в центр «Велес»

Истощенную львицу Киару доставили в центр &#171;Велес&#187;
Львица Киара. Фото: vk.com/veles_spb

В центр помощи диким животным «Велес» в Петербурге доставили истощенную львицу Киару. Животное использовали в цирковых номерах, заставляли танцевать за мясо и фотографироваться с людьми в Сочи.

В начале марта в центр «Велес» поступило сообщение о том, что на Авито продают львицу за 150 тыс. рублей. Киара очень отстает в весе и развитии от сородичей. В свои 9 месяцев она весит всего 22,5 кг. Для сравнения, львица Эльза из центра «Велес» в 2,5 месяца весит 33 кг. Помимо этого, у львицы множество болячек.

«Киара планировалась для использования в цирке в Мурманске и должна была приехать в Питер в конце мая, но в связи с коронавирусом планы изменились, и Киара уже у нас в Центре», — рассказали в «Велесе».

Животное уже доставлено в центр, но пока не выкуплено. Сейчас «Велес» собирает деньги. Нынешние владельцы согласны отдать Киару за 60 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из дворов Петербурга заметили мужчину, который гулял с львицей.

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