Во дворе Петербурга выгуливали львицу

О прогулке с необычным «домашним» питомцем сообщила девушка-очевидец, которая засняла мужчину с львицей на видео и выложила в свой личный профиль в социальной сети Instagram.

Насладиться теплой погодой мужчина с львицей решили на улице в одном из дворов Приморского района недалеко от станции метро Комендантский проспект.

Помимо мужчины, на видео не было запечатлено других очевидцев. Поэтому, неизвестно как окружающие реагировали на подобное.

Животное находилось на поводке и передвигалось совершенно спокойно. По кадрам можно предположить, что рядом с местом прогулки находится детский сад.

О хозяине и львице ничего неизвестно. Как и то, первая ли у них это такая прогулка или нет.

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