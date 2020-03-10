В Петербурге биолог обнаружил редких селезней

В Петербурге биолог обнаружил редких селезней
Хохлатая чернеть. Фото: фрагмент видео с канала "Каждой твари по паре".

Речь идет о самцах хохлатой чернети и красноголовой нырки.

Аномально теплая зима заставила их остаться в городе на Неве. Заметил их биолог Павел Глазков, который является создателем канала на Youtube под названием «Каждой твари по паре». Он отметил, что увидеть птиц в городе в такое время — редкость, ведь обычно они сооружают гнезда в Финском заливе или на Ладожском озере. Наблюдать же их можно было у Петропавловской крепости. Они плавали отдельно, игнорируя других птичьих представителей.

Селезни плавают вместе, потому что во время миграций хохлатые чернети и красноголовые нырки могут образовывать смешанные стаи из-за похожести в образах жизни.

Когда селезни дождутся возвращения самок, они начнут гнездиться и выводить потомство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первые животные на Земле могли иметь свою «социальную сеть».

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