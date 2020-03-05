Ученые: первые животные на Земле могли иметь свою «социальную сеть»

Ученые: первые животные на Земле могли иметь свою &#171;социальную сеть&#187;
Пока точное назначение таких "сетей" является загадкой для ученых. Фото: pixabay

Ученые Кембриджа и Оксфорда смогли найти длинные окаменевшие нити, которые соединяли организмы рангеоморфы. Именно они были наиболее распространены в океанах Земли полмиллиарда лет назад. Исследование об этом было опубликовано в журнале Current Biology.

В эдиакарский период все «население» Земли представляли из себя бактерии и мельчайшие организмы. Но ближе к его концу, начали появляться более сложные представители разнообразных сообществ. Случилось это примерно между 571 и 541 миллионами лет назад.

Успешнее всего тогда развивались рангеоморфы. Они являлись папоротникообразными и могли достигать двухметровой высоты. Занимали они приличные участники морского дна. Возможно, они даже являлись представителями первых животных, но анатомия их не ясна до сих пор. Они не имели никаких органов, никак не передвигались. Единственная возможность питания — поглощение веществ из воды.

Из-за того, что они всегда были на одном месте, изучая их ископаемые элементы, можно узнать судьбы целых популяций. Благодаря этому было выяснено как они размножались. Но сейчас ученые смогли установить, что между рангеоморфами была коммуникация с помощью нитевидных филаменов.

Найденные нити совершенно разных размеров. Есть даже те, которые достигают четырех метров. Главная их особенность — они очень тонкие. Именно поэтому так долго их не могли обнаружить.

Теперь ученым предстоит найти точный ответ, для чего же они использовались. Возможно, они существовали для размножения или обмена питательными веществами. Или же они помогали организмам быть устойчивым к сильным течениям океанов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японским ученым удалось вырастить в пробирке первобытные микроорганизмы.

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Ученые: первые животные на Земле могли иметь свою «социальную сеть»