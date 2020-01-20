Японским ученым удалось вырастить в пробирке первобытные микроорганизмы

Для полного роста бактерии потребовалось 3 месяца, но сам эксперимент длился 12 лет. Фото: pixabay.com

Для полного роста бактерии потребовалось 3 месяца, но сам эксперимент длился 12 лет. Фото: pixabay.com

Исследователям из Японии потребовалось 12 лет, чтобы вывести из ДНК-материала первобытную форму жизни: археев-асгардцев.

Для изучения специалисты использовали биоматериалы, обнаруженные на дне Северного Ледовитого океана у берегов Гренландии. Выяснилось, что найденные следы организмов, идентифицированых как археи, содержат также признаки эукариотов.

В результате исследований, ученым открылся новый вид, содержащий в себе генный набор всех трех видов бактерий: эукариотов, одноклеточных и археев. Этот эксперимент позволил вывести на новый уровень изучение древних организмов. Возможно, ученые смогут сделать еще более детальным представление о первых существах, населявших Землю.

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