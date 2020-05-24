Россиян привезут из Душанбе в Петербург 30 мая

На следующей неделе будут выполнены два вывозных рейса из Таджикистана. Россиян ждут в Москве и Петербурге.

Как сообщает Минкомсвязи России, согласно предварительному графику, на пятницу, 29 мая, запланирован рейс SVR8424 из Душанбе в российскую столицу. Россияне вылетят из Таджикистана в 16.00 по местному времени. Вылететь из страны смогут лишь жители Московского региона, Петербурга, Ленобласти, Карелии и других регионов.

На следующий день, 30 мая, из Душанбе в Северную столицу отправится рейс SVR8880. Помимо петербуржцев на борту самолета окажутся жители Карелии, Псковской, Новгородской, Вологодской и Калининградской областей.

Чтобы вернуться в Россию этими рейсами, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. Если на руках есть старый билет, то с необходимо обратиться с ним в компанию «Уральские авиалинии». В остальных случаях за перелет придется платить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково отменили ряд международных и внутренних рейсов.