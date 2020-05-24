За сутки на коронавирус проверили 10,3 тыс. жителей Петербурга

За сутки на коронавирус проверили 10,3 тыс. жителей Петербурга
В Петербурге подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

За минувшие сутки в Петербурге провели 10 365 тестов на наличие коронавирусной инфекции в организме.

Обо всем сообщает городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19 утром в воскресенье, 24 мая. Данных о числе выявленных заболевших за последний день пока не поступало.

Сейчас на карантине в Северной столице находятся 3343 человека, из которых 172 остаются в обсерваторе, 682 — на домашней самоизоляции, а 2489 — контактные.

Кроме того, оперштаб сообщает о 768 обработанных вызовах, поступивших в Единую региональную информационно-справочную службу, по вопросам о COVID-19 (номер 122). Служба экстренных вызовов зарегистрировала 557 обращений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 5,3 млн человек заразились коронавирусом в мире.

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