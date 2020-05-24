Более 5,3 млн человек заразились коронавирусом в мире

Число зараженных в мире превысило 5,3 млн человек. Фото: pixabay.com

Число зараженных в мире превысило 5,3 млн человек. Фото: pixabay.com

Число зараженных коронавирусом в мире составляет 5 311 089 человек.

Таковы данные на утро воскресенья, 24 мая. Статистика опубликована американским Университетом Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты.

Больше всего инфицированных приходится на Соединенные Штаты — там 1 622 670 случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали 97 087 местных жителей.

Второе место досталось Бразилии, которая уже обогнала Россию по этому показателю — там зарегистрировано 347 398 случаев коронавируса и 22 013 смертей.

В России диагноз коронавирус подтвердился у 335 882 человек, зафиксировано 3 388 смертей. Почти 108 тысяч человек вылечились. За последние сутки выявлено 9434 случая.

Следом идут Великобритания (258 504 заразившихся и 36 757 смертей) и Испания (235 290 и 28 678).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы российские регионы, преодолевшие пик коронавируса.