Названы российские регионы, преодолевшие пик коронавируса

Единственными регионами РФ, которые прошли пик заражений коронавирусной инфекцией, стали Москва и Московская область.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова кандидата экономических исследований Агаси Тавадяна, на сегодняшний день пик нового типа коронавируса пережили только Москва и Подмосковье. По его словам, основной причиной этого стало значительное увеличение числа тестов с конца апреля в столичном регионе.

Тавадян подчеркнул, что большой процент выявляемости помог своевременно госпитализировать и изолировать заболевших, что предотвратило дальнейшее распространение заболевания.

Эксперт также добавил, что в остальные регионы России пока проходят стадию пика, либо ждут его ближайшие неделю-две.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученый назвал условие для неуязвимости россиян к коронавирусу.