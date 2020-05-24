Ученый назвал условие для неуязвимости россиян к коронавирусу

Распространение нового типа коронавируса можно прекратить только с помощью вакцинации.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказал «Парламентской газете», что распространение коронавируса остановится, когда у 95% населения выработается иммунитет. Это можно обеспечить только благодаря вакцинации.

По словам эксперта, при инфекции, которая передается воздушно-капельным путем, единственным средством борьбы эпидемией может стать только вакцинация с широким охватом населения.

Брико назвал 60-70% населения с иммунитетом к коронавирусу тем уровнем, «который позволит сказать, что, если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц».

Однако если наступления такого показателя естественным путем, то в таком случае будет слишком много жертв среди населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцину от коронавируса в России могут начать производить к концу лета.