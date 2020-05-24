Вакцину от коронавируса в России могут начать производить к концу лета

Вакцину могут начать производить в конце лета. Фото: Pixabay

Вакцину могут начать производить в конце лета. Фото: Pixabay

Производство вакцины от нового коронавируса в России могут запустить в конце лета.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александра Гинцбурга, к концу лета текущего года вакцина от коронавируса должна выйти на производство.

По словам директора НИИ, в первое время производства будет недостаточно для иммунизации большого количества граждан.

Александр Гинцбург отметил, что сейчас власти принимают все необходимые меры для того, чтобы ускорить переход к масштабной вакцинации, когда лекарство будет полностью протестировано и зарегистрировано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская вакцина от COVID-19 прошла клинические испытания. Научные сотрудники, которые ввели себе новую вакцину, пока не обнаружили побочных эффектов