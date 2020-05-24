В Петербурге уровень самоизоляции к вечеру воскресенья вырос до 3,3

В Северной столице к вечеру уровень самоизоляции вырос после дневного провала. Горожане предпочитают не гулять допоздна перед началом рабочей недели.

Так, сегодня, 24 мая, к 20:20 индекс самоизоляции в городе на Неве составил 3,3 балла. Согласно данным сервиса «Яндекс», на улице все еще есть люди. В течение дня индекс самоизоляции в Петербурге опускался ниже трех баллов. 2,7 балла показатель составлял по состоянию на 15:30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда в Санкт-Петербурге полностью снимут ограничения, введенные из-за сложной ситуации с коронавирусом нового типа. По словам специалистов, их будут снимать «шаг за шагом», каждый из которых может занимать неделю.