Стали известны сроки полной отмены ограничений в Петербурге

Стали известны сроки полной отмены ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Полностью ограничения из-за коронавируса в Северной столице могут отменить только в июле-августе. Такое заявление сделал руководитель рабочей группы по прогнозированию распространения Covid-19 в России Алексей Боровков.

Специалист отметил, что такой результат можно ожидать только при самом оптимистичном прогнозе. И добавил, что к осени эпидемия должна затухнуть.

Как сообщил ТАСС, специалист уточнил, что ограничения будут снимать «шаг за шагом», каждый из которых может занимать неделю.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве РФ рассказали о новом препарате против коронавирусной инфекции нового типа.

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